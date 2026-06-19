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Demo Dukung MBG di Nol KM Jogja, Nama Prabowo Dielu-elukan

Jumat, 19 Juni 2026 – 18:45 WIB
Demo Dukung MBG di Nol KM Jogja, Nama Prabowo Dielu-elukan - JPNN.com Jogja
Demonstrasi dukung program MBG di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta pada Jumat (19/6). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan orang berunjuk rasa menginginkan program makan bergizi gratis (MBG) tetap dilanjutkan.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Relawan Peduli Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta itu berdemonstrasi di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta pada Jumat (19/6).

Mereka menilai program MBG telah memberikan banyak manfaat bagi siswa dan masyarakat luas.

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Dalam kesempatan itu pula, nama presiden Prabowo Subianto dielu-elukan dan disanjung massa aksi karena program unggulannya tersebut.

Massa aksi dengan kompak berteriak mengucapkan terima kasih kepada presiden Prabowo Subianto.

Perwakilan massa aksi Evan mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan aspirasi agar pemerintah tetap melanjutkan program MBG.

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"Kami itu hanya ingin program MBG tetap berjalan," kata Evan.

Menurutnya, kehadiran program MBG telah banyak memberikan manfaat yang besar.

Sejumlah massa aksi menggelar unjuk rasa di Nol KM Yogyakarta mendukung program MBG sembari mengelukan nama Prabowo.
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TAGS   Jogja demo mbg mbg Prabowo Subianto aliansi relawan peduli bangsa mbg jogja demo jogja

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