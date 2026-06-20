Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 20 Juni 2026: Gunungkidul Mati Lampu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta dan Wonosari menginformasikan adanya pemadaman listrik sementara pada hari ini, Sabtu, 20 Juni 2026.

Pemadaman dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik melalui kegiatan pemeliharaan jaringan rutin.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga jam, yakni mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

Baca Juga: 4 Orang Meninggal Tersengat Listrik di Bantul

Lokasi Terdampak

Pemeliharaan ini akan berdampak pada aliran listrik di sejumlah titik wilayah Gunung Kidul, khususnya di area Wonosari dan sekitarnya.

Adapun lokasi yang terdampak meliputi:

- Dusun-dusun: Dn. Selang Wonosari, Dn. Branang Wonosari, Dn. Tawarsari Wonosari, Dn. Purbosari Wonosari, Dn. Pandansari Wonosari, Dn. Jeruksari Wonosari, Dn. Jeruk Kepek, dan Dn. Kranon Kepek Wonosari.

- Area Jalan Utama: Jl. Pramuka, Jl. Sumarwi, Jl. Kol. Sugiyono, Jl. Kasatrian, Jl. Taman Bhakti, Jl. Jagalan, Jl. Tentara Pelajar, dan Jl. KH Agus Salim.

- Fasilitas Publik: Area Alun-Alun Wonosari.