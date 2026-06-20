Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Sabtu 20 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), berikut adalah informasi jadwal layanan SIM Keliling untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026.

Pastikan Anda membawa persyaratan yang diperlukan, seperti KTP asli, SIM lama yang masih berlaku, serta hasil cek kesehatan dan psikologi untuk mempercepat proses administrasi.

Jadwal Pelayanan Wilayah Sleman

Layanan SIM Keliling malam hari untuk wilayah Sleman tetap tersedia di akhir pekan ini:

Lokasi: Mall Sleman City Hall

Waktu: 19.00 - 21.00 WIB

Jadwal Pelayanan Wilayah Bantul

Untuk wilayah Bantul, layanan SIM Keliling pada hari Sabtu ini tersedia pada malam hari:

Lokasi: Kantor Pemda Bantul (Kantor Parasamya Bantul)

Waktu: 18.30 - 20.00 WIB

Jadwal Pelayanan Wilayah Gunungkidul

Khusus untuk wilayah Gunungkidul, layanan SIM pada hari Sabtu ini tersedia melalui program Saturday Night Service:

Lokasi: Taman Parkir Pasar Argosari Wonosari

Waktu: 19.00 WIB - selesai

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan kepolisian setempat.

Pastikan SIM Anda tidak melewati masa berlaku. Jika sudah habis masa berlakunya, Anda wajib melakukan proses penerbitan SIM baru di Satpas.

Selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku di area pelayanan. (mar3/jpnn)