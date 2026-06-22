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Dugaan Perundungan Mencuat di SMAN 2 Bantul

Senin, 22 Juni 2026 – 08:02 WIB
Dugaan Perundungan Mencuat di SMAN 2 Bantul - JPNN.com Jogja
Suasana di SMAN 2 Bantul. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya merespons dugaan perundungan di SMAN 2 Bantul.

Kasus ini menjadi perbincangan setelah sebuah akun di media sosial menceritakan perundungan yang dialaminya saat berseragam putih abu-abu.

Plt. Kepala Disdikpora DIY Muhammad Setiadi mengatakan mereka telah menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

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"Kami telah melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak sekolah dan komite. Saat ini, kami menyerahkan sepenuhnya proses asesmen kepada DP3APPKB Kabupaten Bantul untuk berproses sesuai SOP yang berlaku," ujarnya, Jumat (19/6).

Langkah yang diambil selanjutnya akan mengacu pada hasil asesmen.

"Hasil asesmen ini nantinya akan menjadi rujukan kami dalam menentukan kebijakan dan langkah tindak lanjut berikutnya," kata Setiadi.

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Kepala DP3APPKB Kabupaten Bantul, Gunawan Budi Santoso mengatakan laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

"Kami menjamin penuh perlindungan data pelapor agar penanganan berjalan aman dan objektif," katanya.

Kasus dugaan perundungan yang dialami oleh siswa di SMAN 2 Bantul kini tengah didalami pihak terkait.
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TAGS   perundungan jogja bantul perundungan SMAN 2 Bantul bullying perundungan bantul

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