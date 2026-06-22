Aktivitas Gunung Merapi Pekan Ini Masih Tinggi, Status Tetap Siaga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Merapi sepanjang pekan ini, 12 hingga 18 Juni 2026, masih terpantau cukup tinggi. Hingga saat ini, status aktivitas gunung api teraktif di Indonesia tersebut masih ditetapkan pada Level III atau siaga.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan bahwa erupsi efusif masih terus berlangsung di Gunung Merapi.

Berdasarkan data pemantauan, suplai magma dari dalam perut bumi masih terus terjadi.

Proses inilah yang menjadi pemicu munculnya awan panas guguran dan guguran lava di dalam zona potensi bahaya.

"Aktivitas vulkanik masih cukup tinggi berupa erupsi efusif. Suplai magma yang terus berlangsung ini berpotensi memicu terjadinya awan panas guguran dalam daerah bahaya yang telah ditentukan," ujar Agus dalam keterangannya, Jumat (19/6).

Sepanjang periode pengamatan sepekan terakhir, BPPTKG mencatat telah terjadi 4 kali kejadian awan panas guguran dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter ke arah hulu Kali Krasak dan Kali Sat/Putih.

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Selain itu, aktivitas guguran lava juga tercatat cukup intens ke arah sektor selatan dan barat daya, yakni ke Kali Boyong, Kali Krasak, Kali Bebeng, serta ke arah hulu Kali Sat/Putih dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.500 meter.

Meski demikian, Agus menambahkan bahwa secara instrumental, intensitas kegempaan pada periode ini cenderung lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya.