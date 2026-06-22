Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Tempat Biliar di Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sebuah tempat bermain biliar Habit Pool & Lounge di Jalan Magelang KM 7, Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman terbakar pada Sabtu (20/6).

Kebakaran tersebut diketahui sekitar pukul 05.30 WIB dari laporan seorang warga.

Pegawai yang berada di mess bergegas mengecek lokasi dan mendapati bagian atap dilalap si jago merah serta ruangan dipenuhi kepulan asap.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan berdasarkan keterangan yang pihaknya himpun, setelah tempat biliar tutup, semua peralatan kelistrikan dimatikan kecuali freezer.

"Akibat kejadian tersebut, kerugian materil diperkirakan mencapai Rp 5 miliar. Saat ini Polsek Mlati masih melakukan penyelidikan," katanya.

Menurutnya, pemilik usaha biliar itu berencana untuk membuat laporan polisi.

"Termasuk kemungkinan menghadirkan tim laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti kebakaran," ujarnya.

Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. (mcr25/jpnn)