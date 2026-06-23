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Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 23 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 – 10:48 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 23 Juni 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Pemadaman listrik di Jogja hari ini: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta dan Wonosari menginformasikan kepada seluruh pelanggan di wilayah terkait bahwa akan dilakukan pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Selasa 23 Juni 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui pemasangan konstruksi (PBPD).

Sehubungan dengan pekerjaan tersebut, pasokan listrik untuk sementara akan dihentikan pada waktu dan lokasi sebagai berikut:

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Detail Pemadaman
Waktu: 10.00 – 13.00 WIB
Wilayah UP3: Yogyakarta & Wonosari
Tujuan: Pemasangan konstruksi (PBPD)

Pemadaman listrik akan meliputi area berikut:

  • Jl. S. Parman
  • Bugisan
  • Pamularsih
  • Gg. Dorodasih
  • Jl. Sugeng Jeroni
  • Perumahan Asmarandana
  • Jl. Madumurti
  • Jl. Srikaloka
  • Jomegatan
  • SMSR (Sekolah Menengah Seni Rupa)
  • SMKI (Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia)
  • Patangpuluhan
  • Jl. Kapten Tendean
    Gg. Sadewo, Gg. Nakulo, Gg. Puntodewo
  • Wirobrajan dan sekitarnya

Jadwal pemeliharaan dapat berubah sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

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Mohon agar pelanggan dapat mempersiapkan diri sebelum waktu pemadaman dimulai.

Apabila pekerjaan selesai lebih awal, listrik akan segera dinormalkan kembali. (mar3/jpnn)

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Selasa 23 Juni 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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