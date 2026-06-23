Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 23 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta dan Wonosari menginformasikan kepada seluruh pelanggan di wilayah terkait bahwa akan dilakukan pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Selasa 23 Juni 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui pemasangan konstruksi (PBPD).

Sehubungan dengan pekerjaan tersebut, pasokan listrik untuk sementara akan dihentikan pada waktu dan lokasi sebagai berikut:

Detail Pemadaman

Waktu: 10.00 – 13.00 WIB

Wilayah UP3: Yogyakarta & Wonosari

Tujuan: Pemasangan konstruksi (PBPD)

Pemadaman listrik akan meliputi area berikut:

Jl. S. Parman

Bugisan

Pamularsih

Gg. Dorodasih

Jl. Sugeng Jeroni

Perumahan Asmarandana

Jl. Madumurti

Jl. Srikaloka

Jomegatan

SMSR (Sekolah Menengah Seni Rupa)

SMKI (Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia)

Patangpuluhan

Jl. Kapten Tendean

Gg. Sadewo, Gg. Nakulo, Gg. Puntodewo

Gg. Sadewo, Gg. Nakulo, Gg. Puntodewo Wirobrajan dan sekitarnya

Jadwal pemeliharaan dapat berubah sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Mohon agar pelanggan dapat mempersiapkan diri sebelum waktu pemadaman dimulai.

Apabila pekerjaan selesai lebih awal, listrik akan segera dinormalkan kembali. (mar3/jpnn)