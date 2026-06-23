Jadwal Layanan SIM Keliling Jogja Hari Ini, Selasa 23 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), hari ini, Selasa 23 Juni 2026, terdapat sejumlah titik layanan SIM Keliling yang beroperasi di wilayah Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.

Layanan ini dikhususkan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A atau SIM C sebelum masa berlakunya habis.

Pastikan Anda membawa dokumen persyaratan yang lengkap, seperti KTP asli dan fotokopinya, serta SIM lama yang masih berlaku.

Berikut adalah perincian lokasi pelayanan untuk hari ini:

Wilayah Sleman

Polresta Sleman membuka layanan mobil SIM Keliling yang berlokasi di Mitra 10. Pelayanan bagi pemohon dibuka mulai pukul 08.30 hingga 11.00 WIB.

Wilayah Bantul

Polres Bantul menyediakan layanan mobil SIM Keliling yang ditempatkan di Kantor Pemda Manding (Mall Pelayanan Publik Komplek Pemda). Pelayanan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.

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Wilayah Gunungkidul

Polres Gunungkidul menghadirkan layanan SIMMADE yang berlokasi di Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo. Layanan ini dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Mengingat kuota layanan harian yang terbatas, masyarakat diimbau untuk datang lebih awal sebelum jam operasional dimulai.