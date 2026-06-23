Anak 6 Tahun Tenggelam di Kolam Potorono, Nyawanya Tak Tertolong

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang anak meninggal dunia di kolam renang yang berada di Potorono, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (21/6).

Bocah berusia 6 tahun itu dilaporkan meninggal dunia karena tenggelam di kolam dengan kedalaman 1,2 meter.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

"Berdasarkan laporan yang kami terima, korban tenggelam di kolam nomor 2 bagian barat yang memiliki kedalaman sekitar 1,2 meter," katanya, Senin (22/6).

Menurutnya, kolam di mana korban ditemukan tidak tersorot kamera CCTV.

"Empat titik CCTV yang ada hanya menyorot gerbang masuk, toilet, kolam timur dan area seluncuran," ucapnya.

Polisi saat ini telah menggali keterangan dari saksi, yaitu penjaga kolam dan petugas keamanan.

Sedangkan jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. (mcr25/jpnn)