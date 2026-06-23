Forum BEM DIY Demo di Gedung Dewan, Dikawal Ketat Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan massa dari Forum BEM se-DIY kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro pada Selasa (23/6).

Unjuk rasa lanjutan ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

Dalam menyampaikan aspirasinya, mahasiswa ini menyampaikan sejumlah keresahan, beberapa di antaranya adalah menuntut evaluasi program makan bergizi gratis, menolak kenaikan bahan bakar minyak, koperasi desa merah putih hingga mencabut UU TNI/Polri.

Koordinator Umum Forum BEM DIY 2026 Faturahman Adjan Djaguna dalam keterangan terulisnya mengatakan bahwa banyak persoalan yang muncul selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Negara harus kembali menjalankan amanat konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Terkait program MBG, mereka menilai harus adanya evaluasi menyeluruh agar benar-benar tepat sasaran.

"Program dengan anggaran besar tidak boleh menjadi ruang pemborosan maupun kepentingan politik semata," katanya.

Selain itu, pembangunan koperasi desa merah putih juga dianggap membebani anggaran negara.