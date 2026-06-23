Anggota Dewan: Wajar Mahasiswa Resah dengan Kondisi Hari Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM DIY menemui anggota DPRD DIY pada Selasa (23/6). Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa beberapa hari yang lalu.

Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di DIY itu menyampaikan sejumlah keresahan terkait program makan bergizi gratis, kenaikan bahan bakar minyak hingga undang-undang TNI/Polri.

Mereka disambut terbuka oleh sejumlah anggota dewan dari beberapa fraksi, seperti PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, PKS hingga Golkar.

Massa aksi dan anggota dewan tersebut berdialog di halaman depan Gedung DPRD DIY sambil duduk bersila.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY Yuni Satia Rahayu mengatakan sangat terbuka dengan berbagai aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa yang belakangan ini kerap berdemonstrasi.

"Kalau hari ini kami melihat sangat wajar ya, bukan hanya mahasiswa yang gelisah dengan kondisi yang ada saat ini, tetapi seluruh masyarakat itu gelisah," kata Yuni.

Ia mengatakan akan menyerap dan akan meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada anggota dewan untuk segera ditindaklanjuti.

"Kalau kondisi ini tidak disikapi, kami juga khawatir. Mungkin mahasiswa masih bisa dikendalikan, tetapi kalau lama-lama terlalu banyak berjanji kemudian tidak ada perubahan dari pemerintah pusat kami juga yang kena dampaknya," ujarnya.