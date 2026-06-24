Informasi Pemadaman Listrik Terencana Hari Ini, Rabu 24 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta dan Wonosari menginformasikan akan dilaksanakannya pemadaman listrik sementara pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026.

Pemadaman ini dilakukan dalam rangka pemasangan konstruksi (PBPD) demi meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah terkait.

Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi terdampak:

Wilayah UP3 Yogyakarta

Waktu: 10.00 – 13.00 WIB

Lokasi Pekerjaan: Pringgolayan

Tegaltandan

Banguntapan

Jl. Rajawali

Jl. Garuda

STIPRAM

PT SRD

Merak Jaya Beton

Taman Perwacy

Jaya Mix

Wilayah UP3 Wonosari

Waktu: 10.00 – 13.00 WIB

Lokasi Pekerjaan:

Dn. Ngleri Playen

Dn. Mojosari Playen

Dn. Plembutan Playen

Ds. Grogol Paliyan

Ds. Pampang Paliyan

Dn. Tahunan Karangduwet

Dn. Pendem Karangduwet

Dn. Paliyan Kidul Paliyan

Dn. Paliyan Lor Paliyan

Dn. Dengok Playen

Dn. Bleberan Playen

Dn. Banyusoco Playen

Ds. Getas Playen

Jadwal pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk mempersiapkan diri sebelum waktu pemadaman dimulai.

Apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dengan instalasi listrik PLN.