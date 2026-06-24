Informasi Pemadaman Listrik Terencana Hari Ini, Rabu 24 Juni 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta dan Wonosari menginformasikan akan dilaksanakannya pemadaman listrik sementara pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026.
Pemadaman ini dilakukan dalam rangka pemasangan konstruksi (PBPD) demi meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah terkait.
Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi terdampak:
Wilayah UP3 Yogyakarta
Waktu: 10.00 – 13.00 WIB
Lokasi Pekerjaan: Pringgolayan
- Tegaltandan
- Banguntapan
- Jl. Rajawali
- Jl. Garuda
- STIPRAM
- PT SRD
- Merak Jaya Beton
- Taman Perwacy
- Jaya Mix
Wilayah UP3 Wonosari
Waktu: 10.00 – 13.00 WIB
Lokasi Pekerjaan:
- Dn. Ngleri Playen
- Dn. Mojosari Playen
- Dn. Plembutan Playen
- Ds. Grogol Paliyan
- Ds. Pampang Paliyan
- Dn. Tahunan Karangduwet
- Dn. Pendem Karangduwet
- Dn. Paliyan Kidul Paliyan
- Dn. Paliyan Lor Paliyan
- Dn. Dengok Playen
- Dn. Bleberan Playen
- Dn. Banyusoco Playen
- Ds. Getas Playen
Jadwal pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk mempersiapkan diri sebelum waktu pemadaman dimulai.
Apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dengan instalasi listrik PLN.
PLN akan melakukan pemadaman listrik bergilir pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Kota Jogja dan Wonosari pada lampu.
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