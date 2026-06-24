Jembatan Bronjong Segera Diperbaiki, Anggaran Rp 638,5 Juta Disiapkan

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo segera memulihkan akses vital masyarakat dengan merevitalisasi Jembatan Krembangan II atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Bronjong, di Kalurahan Krembangan. Proyek perbaikan ini menelan anggaran APBD sebesar Rp 638,5 juta.

Revitalisasi ini dilakukan sebagai langkah mendesak mengingat fungsi strategis jembatan tersebut dalam menopang roda perekonomian dan mobilitas warga di wilayah permukiman padat serta sektor pertanian.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan saat memimpin sosialisasi rencana perbaikan di Kantor Kalurahan Krembangan pada Selasa (23/6/2026), menegaskan pentingnya kehadiran jembatan bagi kelancaran aktivitas warga.

"Jika ini putus, akan menghambat aktivitas masyarakat. Kami berharap setelah rampung nanti, roda perekonomian dan mobilitas warga di kawasan strategis ini dapat kembali lancar," ujar Bupati Agung.

Kerusakan jembatan yang terjadi akibat terjangan banjir dalam dua tahun terakhir memang sempat membatasi akses, terutama bagi kendaraan bermuatan berat.

Dampak ini dirasakan secara langsung oleh warga Padukuhan Wonosari dan Karangjati yang mengandalkan jalur tersebut sebagai akses utama.

Lurah Krembangan, Samiran, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemkab Kulon Progo.

Ia menyebut bahwa perbaikan ini merupakan aspirasi mendesak warga karena jembatan tersebut merupakan jalur pokok yang menghubungkan wilayah Kedungsari, Krembangan, hingga Demangrejo dan Bumirejo.