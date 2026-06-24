Festival Layang-Layang Akan Digelar di Bantul Akhir Pekan Ini

jogja.jpnn.com, BANTUL - Perkumpulan Pelayang Seluruh Indonesia (Pelangi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan ikut serta dalam Festival Olahraga Daerah (Forda) II DIY 2026.

Kompetisi ini diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) DIY di lapangan Kebonagung, Imogiri pada Minggu (28/6).

Forda II DIY 2026 diselenggarakan sebagai wadah untuk membudayakan olahraga masyarakat yang inklusif sekaligus mempererat persatuan dan keguyuban warga melalui semangat sportivitas.

Ketua Pelangi DIY Markus Purnomo Adi mengatakan ada tiga kategori layang-layang yang diperlombakan, yaitu 2 dimensi, 3 dimensi dan train naga.

“Agenda ini akan diikuti kontingen dari Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Kota Jogja," katanya, Rabu (24/6).

Kriteria penilaian dalam perlombaan ini meliputi, penilaian bawah terkait keserasian gambar layang-layang dengan judul, kerapian konstruksi membuat layang-layang serta orisinalitas dan komposisi warna.

Kemudian, penilaian atas terkait proses terbang, kestabilan di udara dan kemampuan mengangkat badan layang-layang serta komposisi warna.

"Dalam Forda II ini akan diambil 3 juara untuk masing-masing kategori dan pemenang berhak untuk dikirim pada tingkat yang lebih tinggi," kata Markus. (mcr25/jpnn)