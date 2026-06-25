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Jadwal Pelayanan SIM Keliling Jogja Hari Ini, Kamis 25 Juni 2026

Kamis, 25 Juni 2026 – 07:34 WIB
Jadwal Pelayanan SIM Keliling Jogja Hari Ini, Kamis 25 Juni 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Yogyakarta. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), berikut adalah informasi jadwal pelayanan SIM Keliling untuk hari ini, Kamis, 25 Juni 2026.

Berdasarkan data yang tersedia, pelayanan SIM Keliling pada hari ini difokuskan di wilayah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

1. Polres Bantul
Untuk wilayah Bantul, layanan SIM Keliling hari ini dijadwalkan hadir di:
Lokasi: Halaman Kantor Kalurahan Wukirsari.
Waktu Pelayanan: 08.00 – 10.00 WIB.

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2. Polres Gunungkidul
Untuk wilayah Gunungkidul, layanan SIM Mobile yang beroperasi hari ini adalah:
Program: SIMMADE (SIM Masuk Desa).
Lokasi: Balai Kalurahan Siraman, Wonosari.
Waktu Pelayanan: Mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

3. Polresta Sleman
Berdasarkan jadwal yang tersedia, tidak ada layanan SIM Keliling yang beroperasi di wilayah Polresta Sleman pada hari Kamis, 25 Juni 2026.

Pastikan Anda membawa dokumen asli berupa KTP dan SIM lama yang masih berlaku, serta fotokopi masing-masing dokumen sebanyak 2 lembar.

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Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C. Pembuatan SIM baru atau SIM yang sudah melewati masa berlakunya (kedaluwarsa) harus dilakukan di Satpas Polres setempat.

Pastikan Anda datang lebih awal sebelum jam operasional berakhir untuk mengantisipasi antrean. (mar3/jpnn)

Berikut ini jadwal dan lokasi layanan SIM Keliling di Yogyakarta pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Tersedia di Bantul dan Gunungkidul.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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