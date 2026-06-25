Mbah Bajiyo Hilang di Gunungkidul, Dicari Tim SAR

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari Kasemo Sentono atau yang akrab disapa Mbah Bajiyo (81), warga Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaporkan hilang sejak Senin (22/6).

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan bahwa operasi pencarian telah dimulai sejak Rabu (24/6) dengan mengerahkan personel gabungan.

Pencarian difokuskan pada sejumlah titik yang diduga dilalui korban.

"Kami menerima laporan seorang warga lanjut usia belum kembali setelah berpamitan menuju rumah anaknya di wilayah Saptosari," ujar Rio, Rabu (24/6).

Mbah Bajiyo merupakan warga Selorejo, Kalurahan Sodo, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pria lanjut usia tersebut terakhir kali terlihat meninggalkan rumah tetangganya pada Senin (22/6) sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat itu, ia berpamitan untuk berjalan kaki menuju rumah anaknya, Siran, yang berada di Gebang, Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari.

Korban diketahui terakhir mengenakan kaus bermotif lurik putih.