Kurang Konsentrasi Saat Berkendara, Seorang Pelajar Menabrak Lansia di Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kejadian nahas menimpa seorang lansia yang tewas tertabrak pengendara sepeda motor di Jalan Jogja-Wates, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul pada Rabu (24/6).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 05.10 WIB, saat jalan relatif masih sepi.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan bahwa kejadian bermula saat seorang pelajar mengendarai sepeda motor dari arah timur.

Kemudian, korban yang berusia 73 tahun ini berniat untuk menyeberangi jalan dari arah utara.

"Jarak antara sepeda motor dan pejalan kaki sudah terlalu dekat sehingga pengendara Yamaha Aerox tersebut tidak bisa menghindar," ujarnya.

Akibat kecelakaan lalu lintas ini korban mengalami luka berat di bagian kepala.

"Setelah dievakuasi oleh warga dan petugas, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Panembahan Senopati," ujarnya.

Kepolisian menduga kecelakaan ini dipicu karena pengendara kurang kosentrasi dalam berkendara. (mcr25/jpnn)