Ingin Bikin Wisatawan Betah di Jogja, Jadwal CFD Malioboro Bakal Ditambah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membuat nyaman wisatawan yang berkunjung.

Saat ini Kota Yogyakarta tengah bersiap menyambut wisatawan karena sudah memasuki masa libur sekolah.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo berencana menambahkan jadwal car free day di kawasan Malioboro.

"Nanti, mungkin Sabtu akan saya tambahkan juga. Jadi, Sabtu dan Minggu pagi bisa dimanfaatkan (CFD),” kata Hasto, Selasa (23/6).

Menurut dia, banyak kegiatan pagi hari yang bisa menarik wisatawan di kawasan pedestarian itu.

“Malioboro hari Minggu pagi kami car free day karena banyak sekali wisatawan yang pagi hari itu ingin jalan-jalan di Malioboro, ada yang lari, sepedaan," ujarnya.

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Selain car free day, Pemkot Yogyakarta juga menyoroti kebersihan di kawasan Malioboro, terutama Malioboro dan pasar tradisional.

Pasar tradisional di Jogja belakangan ini dinilai menjadi magnet kunjungan wisatawan.