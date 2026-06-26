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Kantor Dinkop UMKM DIY Digeledah, Petugas Sita Puluhan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi

Jumat, 26 Juni 2026 – 10:06 WIB
Kantor Dinkop UMKM DIY Digeledah, Petugas Sita Puluhan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi - JPNN.com Jogja
Proses penggeledahan di kantor Dinkop UMKM DIY pada Rabu (23/6). Foto: Kejati DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan HOS Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kota Yogyakarta digeledah pada Rabu (24/6).

Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY melakukan penggeledahan lebih dari lima jam.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DIY Langgeng Prabowo mengatakan penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan mesin rumah produksi susu di Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

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"Penyidik melakukan penggeledahan antara lain di lokasi ruang arsip, ruang bendahara, ruang sekretaris dan ruang kepala dinas untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara dimaksud," katanya, Kamis (24/6).

Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2023 lalu mendapatkan tugas untuk melakukan Pengadaan Mesin Rumah Produksi Susu yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang bersumber dari APBN sebesar Rp 8.169.247.000.

Dana tersebut di antaranya untuk pengadaan Mesin Factory Sharing sebesar Rp 4.740.781.000.

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Kemudian, dilakukan penandatangan perjanjian oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV Anggrek Asri Jaya selaku pemenang kegiatan.

"Dalam penggeledahan penyidik telah menyita sejumlah kurang lebih 35 dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan mesin rumah produksi susu," ujarnya.

Penyidik dari Kejati DIY menggeledah kantor Dinak Koperasi dan UMKM. Penggeledahan ini terkait pengadaan mesin rumah produksi susu pada 2023 silam.
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TAGS   Kejati DIY korupsi kejaksaan tinggi diy dinkop umkm diy penggeledahan korupsi dinas koperasi dinas koperasi dan umkm diy korupsi jogja

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