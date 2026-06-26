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Proyek Bernilai Ratusan Miliar Ini Ditargetkan Rampung Akhir 2026

Jumat, 26 Juni 2026 – 10:20 WIB
Proyek Bernilai Ratusan Miliar Ini Ditargetkan Rampung Akhir 2026 - JPNN.com Jogja
Komisi C DPRD DIY memantau perkembangan pembangunan groundsill di tepian Kali Progo pada Kamis (25/6). Foto: Humas DPRD DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pembangunan groundsill untuk menjaga stabilitas Sungai Progo telah mencapai 77 persen.

Proyek yang dibangun di perbatasan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul ini ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.

Kondisi ini diutarakan oleh Komisi C DPRD DIY saat meninjau progres pembangunan groundsill pada Kamis (25/6).

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Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifudin menilai pembangunannya harus sesuai jadwal mengingat pentingnya fungsi Sungai Progo bagi masyarakat, seperti untuk penyediaan air baku bagi masyarakat dan sektor pertanian.

"Juni hingga Agustus merupakan masa yang tepat untuk mempercepat pekerjaan. Kami berharap proyek ini dapat selesai sesuai kontrak," ujarnya.

Proyek strategis ini disebut memakan dana hingga Rp 213 miliar.

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Anggota Komisi C DPRD DIY Aslam Ridlo mengatakan bahwa konstruksi groundsill yang baru lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya.

"Harapannya dapat bertahan lebih lama dan mampu mengantisipasi gerusan sungai yang selama ini menjadi tantangan," kata Aslam.

Komisi C DPRD DIY meninjau progres pembangunan groundsill di pinggiran Kali Progo yang menelan anggaran Rp 213 miliar.
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TAGS   bantul sungai progo komisi c DPRD DIY groundsill kali progo proyek groundsill sungai progo

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