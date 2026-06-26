Kata Pemprov DIY Soal Korupsi di Dinas Koperasi, CV Anggrek Asri Jaya Disalahkan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung proses hukum yang tengah berjalan menyusul penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY di kantor Dinas Koperasi dan UMKM DIY pada Rabu (24/6).

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mesin rumah produksi susu tahun anggaran 2023.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan bahwa pihaknya menghormati penuh langkah Kejati DIY dalam menjalankan wewenangnya untuk mengumpulkan data dan informasi terkait perkara tersebut.

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"Kehadiran Kejati di sana adalah untuk mencari informasi atau data lebih lanjut. Kami menghormati proses ini," ujar Ni Made, Jumat (26/6/2026).

Terkait substansi perkara, Ni Made menjelaskan bahwa permasalahan ini berakar pada kegagalan pihak penyedia jasa, yakni CV Anggrek Asri Jaya, dalam memenuhi spesifikasi dan kewajiban sesuai kontrak kerja.

"Kalau kami membeli alat pasti ada spesifikasinya. Kalau spesifikasi yang diminta A, B, C, D, kemudian yang diberikan E, F, G, H, ya, tentu tidak bisa kami terima. Posisi masalah ini semuanya ada di pihak ketiga, bukan kami," tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Administrasi Umum, Srie Nurkyatsiwi, yang pada tahun 2023 menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY.

Siwi menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan menolak barang yang tidak sesuai spesifikasi.