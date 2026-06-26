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Turunkan Alat Berat, Pemkot Yogyakarta Normalisasi Sungai Code

Jumat, 26 Juni 2026 – 19:20 WIB
Turunkan Alat Berat, Pemkot Yogyakarta Normalisasi Sungai Code - JPNN.com Jogja
Proses menormalisasi Kali Code menggunakan alat berat. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai melakukan upaya serius untuk mengembalikan fungsi optimal Sungai Code. Pada Jumat (26/6), alat berat diterjunkan untuk melakukan normalisasi dengan fokus utama pada pembersihan sedimentasi di dasar sungai.

Kegiatan pengerukan material sungai, mulai dari tumpukan batu hingga pasir, difokuskan di sepanjang alur mulai dari kawasan Terban Madani hingga area di belakang Hotel Tentrem.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Umi Akhsanti mengatakan bahwa pengerjaan ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu dua pekan.

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"Setelah beberapa waktu lalu kami melaksanakan susur Sungai Code bersama Pak Wali Kota, kami menemukan masih banyak sedimentasi terutama di bagian tengah sungai," jelas Umi.

Menurutnya, kondisi sedimentasi yang tebal sangat menghambat aktivitas di sungai, terutama bagi operasional perahu wisata susur sungai dan kegiatan arum jeram.

Langkah normalisasi ini mendapat dukungan penuh dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

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Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BBWS Serayu Opak Parlinggoman Simanungkalit menegaskan bahwa normalisasi adalah langkah krusial untuk mengembalikan kondisi sungai ke fungsi alaminya.

"Ketika sungai sudah tidak normal, manfaatnya akan berkurang dan justru menimbulkan potensi kerugian maupun bencana," ujar Parlinggoman.

Sungai Code menjadi salah satu sungai strategis di jantung Kota Yogyakarta. Pemkot menurunkan alat berat untuk membersihkan sungai tersebut.
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TAGS   Pemkot Yogyakarta sungai code Jogja normalisasi sungai kali code

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