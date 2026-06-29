JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Viral Karena Tak Terima Ditegur di Jalan, 2 Pria Menyerahkan Diri kepada Polisi

Viral Karena Tak Terima Ditegur di Jalan, 2 Pria Menyerahkan Diri kepada Polisi

Senin, 29 Juni 2026 – 10:01 WIB
Viral Karena Tak Terima Ditegur di Jalan, 2 Pria Menyerahkan Diri kepada Polisi - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Lampu lalu lintas di Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Viral di media sosial unggahan video pesepeda motor tidak terima saat ditegur karena melawan arah di Terban, Kota Yogyakarta

Dalam narasinya di akun Instagram Merapi Uncover, pengendara sepeda motor yang berboncengan itu malah balik menantang dan tidak terima ditegur.

Selain melawan arah, mereka juga kedapatan melanggar lampu lalu lintas, tidak memakai helm dan tidak terpasang plat kendaraan.

Baca Juga:

Setelah viral, pengendara tersebut langsung menyerahkan diri ke kantor polisi.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan dua pria dalam video itu berinisial A (26) asal Wirobrajan, Kota Yogyakarta dan R (30) asal Wonosari, Gunungkidul.

"Pelaku dilakukan penindakan dengan tilang UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009," katanya, Senin (29/6).

Baca Juga:

Mereka ditilang karena melanggar Pasal 291, Pasal 287 (1), Pasal 287 (2) dan Pasal 280.

Lebih lanjut, Iptu Dani mengimbau agar masyarakat melengkapi atribut keselamatan saat berkendara dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Beredar video viral pengendara sepeda motor yang tidak terima ditegur di jalan karena melanggar lalu lintas.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pengendara sepeda motor Lalu lintas Jogja menyerahkan diri berita viral video viral

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU