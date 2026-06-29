Faktor Pemicu Kebakaran Saat Musim Kemarau

jogja.jpnn.com, BANTUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

Peringatan ini disampaikan menyusul prediksi musim kemarau panjang 2026 yang meningkatkan risiko kebakaran, terutama yang dipicu oleh faktor kelalaian manusia.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amrudin mencatat bahwa sepanjang Mei 2026, telah terjadi 19 kejadian kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bantul.

Mujahid menegaskan bahwa sebagian besar insiden kebakaran, baik kebakaran lahan maupun rumah warga, berakar dari kecerobohan atau kelalaian.

Berdasarkan data di lapangan, titik kebakaran lahan sempat terjadi di beberapa wilayah seperti Kapanewon Banguntapan dan Pundong.

Selain itu, insiden kebakaran rumah akibat penggunaan lilin saat pemadaman listrik juga menjadi perhatian serius.

"Salah satu faktor utama kebakaran itu adalah kelalaian manusia. Ini sebenarnya bisa diantisipasi apabila masyarakat mampu mengelola potensi bahaya dengan lebih baik," ujar Mujahid di Yogyakarta, Minggu (29/6).

Untuk menekan angka kejadian, BPBD Bantul memberikan panduan pencegahan bagi warga.