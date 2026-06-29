JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 4 Bakal Calon Rektor UPN Veteran Yogyakarta Terjaring Panitia

4 Bakal Calon Rektor UPN Veteran Yogyakarta Terjaring Panitia

Senin, 29 Juni 2026 – 18:30 WIB
4 Bakal Calon Rektor UPN Veteran Yogyakarta Terjaring Panitia - JPNN.com Jogja
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta menetapkan empat orang bakal calon rektor periode 2026-2030.

Adapun tiga bakal calon berasal dari internal UPN Veteran Yogyakarta dan satu bakal calon berasal dari luar UPN Veteran Yogyakarta.

Penetapan ini setelah panitia melaksanakan proses verifikasi dan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen persyaratan.

Baca Juga:

Ketua Panitia Pemilihan Rektor UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno mengatakan seluruh empat bakal calon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti tahapan pemilihan rektor selanjutnya.

"Tahapan selanjutnya adalah masa sanggah hingga 7 Juli 2026. Panitia Pemilihan Rektor menerima pendapat dan masukan dari para pihak secara kelembagaan atau secara resmi sebagai bagian dari proses demokrasi dalam pemilihan Rektor,” ujarnya, Senin (29/6).

Sanggah dapat disampaikan melalui surat elektronik resmi Panitia Pemilihan Rektor UPN Veteran Yogyakarta melalui alamat pilrek@upnyk.ac.id.

Baca Juga:

Ketua Senat UPN Veteran Yogyakarta Mohammad Nurcholis mengatakan partisipasi para bakal calon menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan universitas.

“Senat universitas mengapresiasi para bakal calon yang telah mendaftar dalam Pemilihan Rektor periode 2026–2030. Kami berharap seluruh proses pemilihan dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (mcr25/jpnn)

Panitia pemilihan rektor UPN Veteran Yogyakarta telah menyaring empat orang bakal calon.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   rektor upn UPN Veteran Yogyakarta pemilihan rektor calon rektor upn jogja kampus upn veteran y pemilihan rektor upn

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU