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Kritik Terhadap Latsarmil KDMP: Jangan Latihan Sepak Bola untuk Panjat Tebing

Selasa, 30 Juni 2026 – 09:15 WIB
Kritik Terhadap Latsarmil KDMP: Jangan Latihan Sepak Bola untuk Panjat Tebing - JPNN.com Jogja
Latsarmil calon manajer KDMP. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatihan dasar militer (latsarmil) untuk calon manager Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai kritik tajam dari publik.

Banyak pihak mempertanyakan relevansi penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto meminta agar pelatihan tersebut dihentikan sementara.

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"Kamu minta kegiatan ini dihentikan dan dievaluasi. Keselamatan peserta harus menjadi unsur utama yang dipastikan," katanya, Senin (29/6).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai evaluasi harus dilakukan menyeluruh menyangkut metode pelatihan, kurikulum hingga dukungan layanan kesehatan.

"Ini harus didalami, apakah sebelum pelatihan dilakukan tes kesehatan? Apakah selama pelatihan juga ada pemeriksaan kesehatan?" katanya mempertanyakan.

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Di sisi lain, ia menyoroti materi yang diberikan kepada calon manajer KDMP tersebut yang semestinya harus disesuaikan.

"Jangan metode latihan sepak bola dipakai untuk panjat tebing. Metode pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pesertanya," ujar Eko.

Pelaksanaan pelatihan calon manajer KDMP menuai kritik dari berbagai pihak. Metode pelatihan dianggap tidak tepat.
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TAGS   eko Suwanto militer kdmp manajer kdmp latsarmil kdmp koperasi desa merah putih

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