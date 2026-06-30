Ratusan PHK Terjadi di Bantul, Disnaker Siapkan BLK

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul terus berupaya menekan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang 2026. Salah satu langkah strategis jangka panjang yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi pekerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Bantul Rina Dwi Kumaladewi mengungkapkan bahwa hingga saat ini tercatat 142 pekerja di Bantul telah mengalami PHK.

Angka tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari berakhirnya masa kontrak kerja, langkah efisiensi oleh perusahaan, pengunduran diri, hingga pekerja yang memasuki masa pensiun.

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"PHK yang terjadi pada tahun ini disebabkan oleh berbagai faktor sesuai kondisi masing-masing perusahaan. Alasannya ada yang habis kontrak, efisiensi, mengundurkan diri, dan pensiun," ujar Rina saat ditemui di Bantul, Senin (30/6/2026).

Terkait adanya laporan pekerja yang mengundurkan diri, Disnakertrans Bantul bakal melakukan verifikasi mendalam.

Rina mengatakan mereka akan berkoordinasi dengan Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memastikan apakah pengunduran diri tersebut murni keinginan pekerja atau terdapat indikasi PHK terselubung.

"Kami akan segera melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan provinsi untuk memastikannya," tegas Rina.

Disnakertrans Bantul telah merancang program pendampingan komprehensif bagi para pekerja yang terdampak.