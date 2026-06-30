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Sepekan Menghilang, Mbah Bajiyo Akhirnya Ditemukan, Innalillahi

Selasa, 30 Juni 2026 – 16:50 WIB
Sepekan Menghilang, Mbah Bajiyo Akhirnya Ditemukan, Innalillahi - JPNN.com Jogja
Proses pencarian lansia yang hilang di hutan Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (30/6). Foto: SAR Yogyakarta

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pencarian lansia yang hilang di area hutan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menemukan titik terang.

Korban bernama Kasemo Sentono (81) atau yang akrab disapa Mbah Bajiyo, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Lansia asal Desa Sodo, Paliyan itu sebelumnya dilaporkan hilang sejak Senin (22/6) saat berpamitan ke rumah anaknya dengan jalan kaki.

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Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan pencarian hari ketujuh akhirnya membuahkan hasil.

"Kami turut berduka cita atas meninggalnya korban. Terima kasih kepada seluruh unsur tim SAR Gabungan yang telah bekerja keras," katanya.

Adapun korban ditemukan di koordinat 8°01'36.1" LS dan 110°33'01.2"BT sekitar pukul 10.50 WIB.

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"Setelah korban berhasil ditemukan dan diserahkan kepada pihak keluarga, operasi SAR secara resmi ditutup," katanya.

Pencarian hari terakhir ini dilakukan dengan metode open grid di kawasan Hutan Selorejo serta menggunakan drone thermal.

Seorang lansia di Gunungkidul, Mbah Bajiyo, akhirnya ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama sepekan.
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