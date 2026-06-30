Tenggelam Saat Memancing, Bocah 10 Tahun di Sleman Meninggal

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang anak dilaporkan tenggelam saat memancing di danau kecil di Sumberembe, Kabupaten Sleman pada Selasa (30/6).

Korban diketahui berinisial A (10) warga Candirejo, Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

Peristiwa ini bermula saat korban bersama empat temannya pergi memancing sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat memancing korban diduga terpeleset hingga jatuh ke danau kecil tersebut.

Koordinator Unit Siaga Basarnas Sleman Dhedi Prasetya mengatakan dalam proses pencarian petugas harus menyelam ke lokasi kejadian.

"Tim SAR Gabungan melakukan pencarian dengan metode penyelaman di lokasi yang diduga menjadi titik tenggelamnya korban," kata Dhedi.

Korban akhirnya ditemukan pada kedalaman sekitar lima meter dalam kondisi meninggal dunia

Selanjutnya, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarganya. (mcr25/jpnn)