Sempat Ditutup Karena Proyek, Simpang 3 Piyungan Akhirnya Dibuka

jogja.jpnn.com, BANTUL - Simpang tiga Piyungan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibuka kembali untuk lalu lintas.

Persimpangan di Jalan Yogyakarta-Wonosari tersebut arus lalu lihtasnya sempat dibatasi karena adanya proyek perbaikan jalan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan simpang strategis itu sudah bisa dilalui berbagai jenis kendaraan.

Pembukaan akses ini bertujuan untuk mengantisipasi kepadatan saat masa libur sekolah menuju destinasi wisata.

"Alasan kembali dibuka secara normal adalah menimbang saat ini sedang musim libur sekolah supaya tidak terjadi kemacetan," katanya, Selasa (30/6).

Menurutnya, pembukaan akses secara penuh ini sifatnya hanya sementara, yaitu sampai 15 Juli mendatang.

Setelah itu, proses perbaikan jalan akan dimulai kembali di sisi utara.

"Kawasan Piyungan ini jalur utama menuju lokasi wisata. Jadi, saat liburan seperti sekarang volume kendaraan dipastikan meningkat tajam," ujarnya.