Festival Layang-Layang Dunia Kembali Hadir di Bantul, Catat Tanggalnya

jogja.jpnn.com, BANTUL - Jogja International Kite Festival (JIKF) 2026 akan kembali digelar dengan tema “Melayang Bersama Keluarga Membentuk Generasi Emas yang Berkualitas.”

Festival tahunan ini rencananya digelar di Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul pada 11-12 Juli 2026.

JIKF 2026 kali ini bakal diikuti delegasi internasional dari 17 negara.

Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjiyanto mengungkapkan makna pemilihan tema JIKF 2026.

“Tema Melayang Bersama Keluarga Membentuk Generasi Emas yang Berkualitas kami hadirkan karena kami ingin JIKF tidak hanya menjadi ruang pertunjukan, tetapi juga menjadi media pembelajaran, kreativitas, dan pengalaman budaya yang dapat membentuk generasi muda yang berkualitas,” katanya, Rabu (1/7).

Sedikit berbeda dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, JIKF 2026 akan menghadirkan program baru yang lebih menekankan aspek edukasi dan pengembangan kompetensi, salah satu programnya adalah Seminar dan Workshop Kite Aerial Photography.

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“Kami ingin memperkenalkan bahwa layang-layang tidak hanya menjadi bagian dari budaya dan permainan tradisional, tetapi juga dapat berkembang menjadi media edukasi, teknologi, dan kreativitas,” ucap Anang.

Selain itu, JIKF 2026 juga menghadirkan inovasi melalui Olimpiade Layang-Layang Pelajar Indonesia (OLLANESIA).