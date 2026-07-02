Musisi Nadhif Basalamah Jadi Korban Pelecehan, Alarm Keras bagi Etika Digital

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus pelecehan seksual verbal yang dialami musisi muda Nadhif Basalamah di media sosial pada Minggu (28/6) menjadi tamparan keras bagi ekosistem digital di Indonesia. Insiden ini menyoroti masih rendahnya etika komunikasi dan literasi digital di ruang maya, di mana komentar bernada objektifikasi seksual kini kerap berlindung di balik dalih "candaan".

Melalui akun X pribadinya, pelantun lagu “Kota Ini Tak Sama Tanpamu” itu secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya.

Ia mengaku menjadi sasaran empuk komentar vulgar di platform X dan TikTok yang telah melampaui batas kewajaran.

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"Aku tidak tahu apakah tepat untuk bersuara dan aku gemetar saat mengetik ini, tetapi jumlah pelecehan yang kuterima secara online sungguh tak tertahankan. Jika kalian semua mengatakan ini adalah konsekuensi menjadi figur publik, aku lebih memilih untuk berhenti," tulis Nadhif dalam unggahannya, Senin (29/6/2026).

Tindakan tersebut diakui Nadhif telah berdampak langsung pada kondisi psikologisnya, mengingat identitas dan tubuhnya dijadikan objek fantasi seksual tanpa adanya persetujuan (consent).

Menanggapi fenomena ini, Pakar Komunikasi dan Media dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Fajar Junaedi menegaskan bahwa ruang digital di Indonesia saat ini belum sepenuhnya aman dan beradab.

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Menurut Fajar, komentar bernuansa seksual merupakan bentuk pelanggaran martabat manusia yang serius.

Mengacu pada teori etika deontologi Immanuel Kant, manusia seharusnya diperlakukan sebagai subjek yang dihormati, bukan alat untuk memenuhi kepuasan pihak lain.