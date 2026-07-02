Kenaikan Harga BBM Jadi Biang Kerok Utama Inflasi di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu pemicu inflasi di Kota Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta menyebut kenaikan BBM jadi pendorong inflasi pada Juni 2026.

Inflasi di Kota Yogyakarta pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,46 persen dan 0,41 persen di antaranya disumbangkan kelompok transportasi.

"Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah bensin akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi pada bulan Juni," kata Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno pada Rabu (1/7).

Inflasi bulan lalu di Kota Yogyakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan Mei 2026 sebesar 0,20 persen.

"Selain itu, tarif kereta api dan tarif angkutan udara juga mengalami kenaikan," ucapnya.

Kemudian, kelompok transportasi juga menjadi penyumbang signifikan terhadap inflasi tahunan dengan andil sebesar 0,73 persen.

Kendati demikian, Joko mengatakan inflasi tahunan inflasi Kota Yogyakarta sebesar 3,18 persen masih berada dalam kisaran target pemerintah. (mcr25/jpnn)