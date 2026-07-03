KDMP Belum Beroperasi, tetapi Besinya Sudah Dicuri

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dua orang terduga pelaku pencurian dibekuk warga.

Pelaku nekat mencuri besi proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul pada Jumat (3/7).

Aksi mereka tepergok saat berusaha membawa sejumlah besi menggunakan sepeda motor.

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pelaku beraksi sekitar pukul 02.00 WIB saat kondisi sedang sepi.

"Kedua terduga pelaku diamankan setelah aksi mereka diketahui warga yang sedang berada di sekitar lokasi," ujarnya.

Pelaku berinisial RP (18) dan JA (19) warga Kota Yogyakarta itu lalu dihentikan warga yang menanyakan asal muasal besi yang dibawa.

"Keduanya mengakui bahwa besi-besi yang mereka bawa berasal dari lokasi proyek pembangunan KDMP," katanya.

Lebih lanjut, kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. (mcr25/jpnn)