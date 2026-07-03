Kebakaran Landa Tempat Biliar dan Kafe di Keparakan, 9 Regu Damkar Dikerahkan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah tempat biliar dan kafe di wilayah Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, dilalap si jago merah pada Jumat pagi (3/7). Sembilan regu pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang sempat membesar di lokasi tersebut.

Laporan kebakaran diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta pada pukul 08.15 WIB. Petugas segera merespons dengan menerjunkan armada ke lokasi kejadian.

Kepala Damkarmat Kota Yogyakarta Taokhid menjelaskan bahwa upaya pemadaman dilakukan secara kolaboratif guna mencegah api meluas.

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Total sembilan regu yang terlibat terdiri dari Damkarmat Kota Yogyakarta lima regu, Damkar Kabupaten Bantul dua regu, Damkar Kabupaten Sleman satu regu dan Damkar Universitas Gadjah Mada (UGM) satu regu.

Proses pemadaman sempat mengalami kendala teknis. Menurut Taokhid, saat petugas tiba di lokasi, api sudah membesar dan disertai kepulan asap yang sangat pekat.

Kondisi ini membuat petugas sempat kesulitan dalam melokalisasi titik api secara presisi.

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"Kami berupaya memadamkan kebakaran yang berasal dari material-material yang mudah terbakar. Sekitar satu jam untuk pengendalian apinya," jelas Taokhid.

Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan proses penyisiran di lokasi kejadian guna memastikan tidak ada bara api tersembunyi yang berpotensi memicu munculnya kembali titik api (pendinginan).