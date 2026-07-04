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Jadwal Pelayanan SIM Keliling Jogja Hari Ini, Sabtu 4 Juli 2026

Sabtu, 04 Juli 2026 – 08:51 WIB
Jadwal Pelayanan SIM Keliling Jogja Hari Ini, Sabtu 4 Juli 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Yogyakarta. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, terdapat beberapa titik layanan yang beroperasi.

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner ini dikhususkan bagi Anda yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C.

Berikut adalah perincian lokasi dan jam operasional pelayanan SIM di wilayah DIY pada hari ini:

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1. Layanan SIM Keliling Malam Minggu
Bagi Anda yang baru memiliki waktu luang di malam hari, terdapat dua lokasi layanan SIM Keliling yang beroperasi pada malam ini:
Polresta Sleman (SCH Mall): Pukul 19.00 – 21.00 WIB.
Polresta Yogyakarta (SIM MAMI): Pukul 19.00 – 21.00 WIB.
Polres Kulon Progo (SIMENOR - Depan Pemda): Pukul 18.00 – 21.00 WIB.

2. Layanan SIM Corner (Pusat Perbelanjaan)
Selain layanan bus keliling, Anda juga dapat mengunjungi gerai SIM Corner yang tetap beroperasi di pusat perbelanjaan pada hari Sabtu ini:
SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Pukul 09.00 – 13.00 WIB.
SIM Corner Ramai Mall: Pukul 09.30 – 13.00 WIB.

Sebelum mendatangi lokasi, pastikan Anda telah mempersiapkan dokumen persyaratan, seperti KTP Asli dan fotokopinya, SIM Asli yang masih berlaku beserta fotokopinya, Surat Keterangan Sehat (dari dokter/puskesmas yang ditunjuk) dan Surat Lulus Tes Psikologi.

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Beberapa wilayah mungkin memerlukan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan, harap membawa dokumen tersebut sebagai antisipasi.

Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C. Untuk pembuatan SIM baru, Anda diwajibkan datang langsung ke Satpas masing-masing Polres.

Berikut ini jadwal pelayanan SIM Keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026.
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