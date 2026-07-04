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Jadwal Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 4 Juli 2026

Sabtu, 04 Juli 2026 – 09:11 WIB
Jadwal Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 4 Juli 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi akhir pekan dengan menonton film di bioskop bisa menjadi pilihan yang menyenangkan.

Ada beberapa film menarik yang sedang tayang di bioskop hari ini, dengan pilihan dari berbagai genre seperti horor, drama, animasi, dan aksi.

Misalnya, film The Death of Robin Hood. Cocok bagi Anda yang suka cerita serius dan bernuansa emosional.

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Selain itu, ada pula film Cinta Lama Babak Kedua: CLBK. Cocok untuk penonton yang ingin cerita santai dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah rangkuman jadwal tayang film di berbagai bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026.

1. Ambarukmo Plaza
Jangan Buang Ibu: 11:55, 14:15, 16:35, 18:55
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 12:00, 16:35, 21:15
Toy Story 5: 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30
Cinta Lama Babak Kedua #CLBK: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Minions & Monsters: 12:45, 14:35, 16:25, 18:15, 20:05
Cerita Lila: 14:25, 19:00
Tanah Runtuh: 21:15

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2. Empire XXI
Jangan Buang Ibu: 12:00, 16:35, 21:10
Obsession: 12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50
Toy Story 5: 12:30, 14:30, 18:30, 20:30
Petaka Gunung Welirang: 12:45, 14:50, 16:55, 19:00, 21:05
Minions & Monsters: 13:05, 14:50, 16:35, 18:20, 20:05
The Death of Robin Hood: 14:15, 18:50

3. Jogja City Mall
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 11:55, 14:15, 16:35, 18:55, 21:15
The Death of Robin Hood: 12:00, 16:10, 19:50
Jangan Buang Ibu: 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05
Toy Story 5: 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25
Petaka Gunung Welirang: 12:45, 14:50, 16:55, 19:00, 21:05
Minions & Monsters: 12:50, 14:35, 16:20, 18:05
Dua Nafas: 14:20, 20:35

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026.
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