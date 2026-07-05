Belasan Remaja Digiring ke Kantor Polisi Karena Berkendara Ugal-Ugalan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Belasan remaja di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bikin kesal warga. Mereka lalu dibwa ke kantor polisi.

Sebelas remaja tersebut mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di Jalan Marga Mulyo Imogiri-Dlingo pada Selasa (30/7).

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan aksi tak terpuji itu lantas viral di media sosial.

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"Video yang beredar memperlihatkan sekelompok remaja mengendarai sepeda motor secara zig-zag di jalan raya dan menurunkan standar kendaraan hingga menimbulkan percikan api," katanya, Sabtu (4/7).

Menurutnya, aksi mereka lalu diunggah di media sosial salah satu remaja dalam rombongan.

"Saat ini seluruh remaja tersebut masih diamankan di Polsek Dlingo. Kasusnya masih didalami," kata Iptu Rita.

Lebih lanjut, ia menekankan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak mereka.

Peranan orang tua dianggap vital agar anak-anak terhindar dari aksi yang membahayakan. (mcr25/jpnn)