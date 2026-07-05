Belasan Remaja Digiring ke Kantor Polisi Karena Berkendara Ugal-Ugalan
jogja.jpnn.com, BANTUL - Belasan remaja di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bikin kesal warga. Mereka lalu dibwa ke kantor polisi.
Sebelas remaja tersebut mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di Jalan Marga Mulyo Imogiri-Dlingo pada Selasa (30/7).
Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan aksi tak terpuji itu lantas viral di media sosial.
"Video yang beredar memperlihatkan sekelompok remaja mengendarai sepeda motor secara zig-zag di jalan raya dan menurunkan standar kendaraan hingga menimbulkan percikan api," katanya, Sabtu (4/7).
Menurutnya, aksi mereka lalu diunggah di media sosial salah satu remaja dalam rombongan.
"Saat ini seluruh remaja tersebut masih diamankan di Polsek Dlingo. Kasusnya masih didalami," kata Iptu Rita.
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Lebih lanjut, ia menekankan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak mereka.
Peranan orang tua dianggap vital agar anak-anak terhindar dari aksi yang membahayakan. (mcr25/jpnn)
Polisi menahan sebelas remaja yang berkendara ugal-ugalan di jalan raya. Akis tersebut sempat viral di media sosial.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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