JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Belasan Remaja Digiring ke Kantor Polisi Karena Berkendara Ugal-Ugalan

Belasan Remaja Digiring ke Kantor Polisi Karena Berkendara Ugal-Ugalan

Minggu, 05 Juli 2026 – 07:24 WIB
Belasan Remaja Digiring ke Kantor Polisi Karena Berkendara Ugal-Ugalan - JPNN.com Jogja
Polisi mendata remaja yang diamankan. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Belasan remaja di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bikin kesal warga. Mereka lalu dibwa ke kantor polisi.

Sebelas remaja tersebut mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di Jalan Marga Mulyo Imogiri-Dlingo pada Selasa (30/7).

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan aksi tak terpuji itu lantas viral di media sosial.

Baca Juga:

"Video yang beredar memperlihatkan sekelompok remaja mengendarai sepeda motor secara zig-zag di jalan raya dan menurunkan standar kendaraan hingga menimbulkan percikan api," katanya, Sabtu (4/7).

Menurutnya, aksi mereka lalu diunggah di media sosial salah satu remaja dalam rombongan.

"Saat ini seluruh remaja tersebut masih diamankan di Polsek Dlingo. Kasusnya masih didalami," kata Iptu Rita.

Baca Juga:

Lebih lanjut, ia menekankan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak mereka.

Peranan orang tua dianggap vital agar anak-anak terhindar dari aksi yang membahayakan. (mcr25/jpnn)

Polisi menahan sebelas remaja yang berkendara ugal-ugalan di jalan raya. Akis tersebut sempat viral di media sosial.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   polres bantul bantul kenakalan remaja remaja remaja jogja remaja Bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU