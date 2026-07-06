Info Layanan SIM Keliling di Wilayah DIY Hari Ini, Senin 6 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan SIM pada hari ini, Senin 6 Juli 2026, berikut adalah daftar lokasi layanan yang tersedia sesuai dengan jadwal operasional kepolisian setempat:

Polresta Yogyakarta (SIM Keliling Alkid/Simon Palace)

Lokasi: Alun-alun Kidul (Alkid), Yogyakarta.

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB.

Ditlantas Polda DIY (SIM Corner)

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): 09.00 – 13.00 WIB.

SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB.

Perlu diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling dan SIM Corner di atas hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Pastikan Anda mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan sebelum datang ke lokasi, yaitu KTP asli dan fotokopi KTP, SIM asli yang masih berlaku beserta fotokopinya, Surat Keterangan Sehat (dari dokter/klinik yang ditunjuk) dan hasil tes psikologi, BPJS Kesehatan (untuk wilayah tertentu).

Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal untuk mengantisipasi antrean. Pastikan pula kondisi fisik dalam keadaan sehat saat mengurus administrasi di lokasi pelayanan.

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan masing-masing Satlantas. Pastikan Anda telah melengkapi seluruh persyaratan agar proses perpanjangan berjalan lancar. (mar3/jpnn)