Mendikdasmen: MBG Bakal Diprioritaskan Bagi Siswa yang Membutuhkan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memberikan keterangan terbaru terkait arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan bahwa distribusi makanan tersebut nantinya tidak akan menyasar seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi mereka yang paling membutuhkan.

"Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan," ujar Abdul Mu'ti di Yogyakarta, Minggu (5/7).

Menurut Mendikdasmen, kebijakan tersebut diambil agar penyaluran manfaat program ini menjadi lebih tepat sasaran.

Ia meyakini bahwa dengan memprioritaskan siswa yang membutuhkan, tujuan utama program untuk membangun generasi sehat dan bebas stunting sebagaimana diamanatkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai lebih optimal.

Terkait teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk potensi keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi MBG, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa pihaknya bersama Badan

Gizi Nasional (BGN) masih terus mematangkan skenario kebijakan.

"Jadi, belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam. Mekanismenya bagaimana sedang kami susun," tegasnya.