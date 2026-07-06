2 Anak Terseret Ombak di Pantai Selatan Bantul, 1 Masih Hilang

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang anak terseret ombak di Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (5/7).

Korban bernama Bara Rizki (8) warga Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban bersama ayah dan adiknya berada di pantai.

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Beberapa saat kemudian dua anak tersebut hendak mencuci tangan, tetapi tiba-tiba ombak menggulung mereka.

"Seorang anak berusia 8 tahun dikabarkan hanyut, sedangkan adiknya berhasil diselamatkan oleh ayahnya," kata Iptu Rita.

Tim SAT bersama sukarelawan langsung menuju lokasi untuk mencari korban.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis proses pencarian hari pertama masih belum membuahkan hasil.

"Operasi hari pertama, SRU 1 melakukan penyisiran ke timur sejauh kurang lebih 500 meter dari lokasi kejadian, sedangkan SRU 2 menyisir ke barat sejauh 500 meter," katanya.