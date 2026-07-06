Wisatawan Diminta Tidak Lengah Dengan Ombak Pantai Selatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Yogyakarta mengeluarkan imbauan keras kepada masyarakat dan wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Peringatan ini disampaikan menyusul terjadinya insiden kecelakaan laut yang menimpa seorang bocah di Pantai Gua Cemara, Bantul, pada Minggu (5/7).

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis menekankan bahwa sepanjang pantai selatan DIY memiliki karakteristik ombak yang kuat dan arus yang berbahaya sehingga pengunjung diminta untuk tidak lengah.

"Kami imbau masyarakat dan wisatawan agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama sepanjang pantai selatan DIY. Keselamatan harus menjadi prioritas utama," tegas Rio di Yogyakarta, Minggu (5/7).

Insiden nahas tersebut menimpa Muhammad Bara Rizki Wardana (8), warga Banguntapan, Bantul.

Peristiwa bermula saat korban tiba di Pantai Gua Cemara bersama ayah dan adiknya sekitar pukul 12.00 WIB untuk mencari kepiting di sekitar area pantai.

Nahas, sekitar pukul 13.27 WIB, ombak besar tiba-tiba datang dan menyeret korban serta adiknya.

Ayah korban sempat melakukan upaya penyelamatan dan berhasil menyelamatkan sang adik, tetapi sayangnya, korban terseret arus ke tengah laut.