Pelayang Daerah Jogja Meriahkan Golden Ticket Selection JIKF 2026 di Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Lomba layang-layang bertajuk Golden Ticket Selection digelar di Lapangan Tayuban, Banaran, Galur, Kabupatem Kulon Progo, Sabtu (4/7).

Kompetisi layang-layang itu merupakan rangkaian dari Jogja International Kite Festival (JIKF) 2026.

Golden Ticket Selection menjadi langkah awal dalam memberikan ruang bagi pelayang daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Peserta yang memeriahkan lomba berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 17 negara.

Ketua Panitia Jogja International Kite Festival 2026 Anang Sarjiyanto mengatakan Golden Ticket Selection merupakan upaya untuk mengangkat potensi pelayang daerah.

"Kami ingin memberikan kesempatan kepada pelayang daerah untuk bertanding di tingkat nasional. Harapannya mereka makin percaya diri, terus berkembang, dan mampu bersaing hingga level internasional," ujar Anang.

Event ini juga menjadi bagian dari pembinaan komunitas layang-layang.

Dia berharap lahir regenerasi pelayang sekaligus memperkenalkan standar kompetisi nasional kepada komunitas lokal.