KAI Daop 6 Catat Lonjakan Penumpang pada Semester I 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan jumlah penumpang pada periode semester I 2026.

Terhitung hingga 30 Juni 2026, Daop 6 Yogyakarta melayani 6.921.638 pelanggan kereta api jarak jauh.

Angka itu disebut naik 115 persen dibandingkan periode sama pada 2025 lalu.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan kenaikan pada semester I 2026 dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Menurut Feni, peningkatan volume penumpang dikarenakan adanya peremajaan sarana prasarana, diskon hingga penyediaan kereta api tambahan.

"Peningkatan volume pelanggan pada semester I 2026 juga didorong oleh keterpaduan layanan atau integrasi antarmoda dan berbagai inovasi digital yang turut memperkuat loyalitas penumpang," ujarnya.

Feni menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menghadirkan layanan terbaik untuk pelanggan transportasi umum milik perusahaan negara itu.

"Kami berkomitmen menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan keselamatan perjalanan serta memastikan seluruh pelanggan mendapatkan pengalaman perjalanan yang terbaik," kata Feni.