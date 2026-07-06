Pemkab Bantul Berencana Membangun Jogging Track di Tiap Kecamatan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menambah satu lagi jogging track yang bisa dugnakan oleh masyarakat untuk berolahraga.

Kini, warga Bantul punya akses yang lebih banyak untuk olahraga joging, salah satunya di Alun-alun Paseban.

Peresmian jogging track Alun-alun Paseban dilakukan langsung oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada Minggu (6/7).

Jogging track Paseban memiliki memiliki empat lintasan yang dibangun sejak April 2026 dan diprioritaskan untuk lansia dan anak-anak.

“Dengan fasilitas ini mudah-mudahan upaya membangun budaya hidup sehat di lingkungan warga Bantul bisa tercapai," ujar Halim.

Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat Bantul bisa olahraga dengan aman dan nyaman. Menurutnya, olahraga joging di jalan raya yang biasa dilakukan dapat mengundang bahaya.

“Olahraga sambil menghirup polusi knalpot tentu tidak sehat. Di samping itu juga tidak aman karena harus berbagi jalan dengan kendaraan," katanya.

Lebih lanjut, Pemkab Bantul ke depannya merencanakan jogging track dibangun di seluruh kapanewon.