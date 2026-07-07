Jadwal Layanan SIM Keliling Hari Ini, Selasa 7 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang perlu melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), hari ini, Selasa 7 Juli 2026, terdapat beberapa titik layanan yang beroperasi di berbagai wilayah.

Layanan SIM Keliling dan gerai SIM Corner ini disediakan untuk membantu masyarakat memperpanjang SIM A dan SIM C dengan lebih mudah dan efisien.

Berikut adalah perincian lokasi pelayanan yang beroperasi hari ini:

Wilayah Kabupaten Sleman

Satlantas Polresta Sleman membuka layanan Bus SIM Keliling di Polsek Cangkringan yang beroperasi mulai pukul 08.30 hingga 11.00 WIB.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Melalui program SIMMADE (SIM Masuk Desa), layanan tersedia di PJR Temon mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Wilayah Kota Yogyakarta

Layanan SIM Keliling atau yang dikenal dengan "Simon Palace" hadir di kawasan Alun-alun Kidul. Warga bisa mengakses layanan ini mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

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Layanan SIM Corner di Pusat Perbelanjaan

Bagi masyarakat yang berada di sekitar pusat perbelanjaan, tersedia juga dua gerai SIM Corner:

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Melayani pemohon mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.

SIM Corner Ramai Mall: Melayani pemohon mulai pukul 09.30 hingga 13.00 WIB.

Sebelum mendatangi lokasi, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan utama, yaitu KTP asli beserta fotokopinya, SIM asli yang masih berlaku beserta fotokopinya, surat keterangan sehat, dan surat hasil tes psikologi.