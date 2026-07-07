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Terseret Ombak di Bantul, Korban Ditemukan di Pesisir Kulon Progo

Selasa, 07 Juli 2026 – 09:08 WIB
Terseret Ombak di Bantul, Korban Ditemukan di Pesisir Kulon Progo - JPNN.com Jogja
Proses evakuasi korban hanyut di Pantai Bugel, Kulon Progo pada Senin (6/7). Foto: SAR Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Petugas gabungan akhirnya menemukan bocah yang terseret arus di Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul pada Senin (6/7).

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Pantai Bugel, Kabupaten Kulon Progo.

Sebelumnya, korban dan saudaranya terseret arus pantai selatan. Akan tetapi, saudara korban berhasil diselamatkan ayahnya.

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Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan bahwa upaya pencarian hari kedua tersebut dilakukan dengan menyisir area darat, laut menggunakan perahu jukung dan udara dengan drone.

"Pada pukul 16.20 WIB, korban berhasil ditemukan di Pantai Bugel, Kulon Progo sekitar 13 kilometer dari lokasi awal kejadian," katanya. 

Jenazah korban ditemukan oleh warga yang melihatnya mengapung di perairan. 

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"Kemudian, mengajak temannya untuk mengangkat korban ke tempat aman. Kemudian melaporkan kepada sarlinmas dan posko gabungan," ujarnya. 

Selanjutnya korban dibawa menggunakan ambulans untuk proses identifikasi ke RSUD Wates. (mcr25/jpnn)

Setelah pencarian dua hari, bocah 10 tahun akhirnya ditemukan di Pantai Bugel, Kulon Progo.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   kulon progo bantul terseret ombak pantai goa cemara bocah terseret ombak anak terseret ombak korban tenggelam

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