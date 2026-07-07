Sedang Menggali Tanah, 2 Pekerja di Bantul Temukan Granat Nanas

jogja.jpnn.com, BANTUL - Warga Dusun Surobayan, Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul dibikin gempar dengan penemuan granat nanas pada Selasa (7/7).

Granat tersebut ditemukan ditemukan saat pekerja sedang menggali tanah untuk membangun pondasi kamar mandi.

Granat nanas adalah granat tangan (granat genggam) berbentuk beralur seperti buah nanas, yang digunakan sebagai senjata peledak fragmentasi.

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan setelah menerima laporan, Tim Gegana Satrbrimob Polda DIY langsung menuju lokasi.

Menurutnya, granat tangan itu terkubur di kedalaman sekitar 10 sentimeter.

"Hasil identifikasi dari Tim Gegana menunjukkan bahwa granat yang ditemukan merupakan granat jenis nanas dan masih aktif," ujarnya.

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Untuk itu, pihak berwenang segera melakukan disposal demi menjamin keselamatan masyarakat sekitar.

"Area penemuan lebih dahulu disterilkan untuk memastikan tidak ada potensi bahaya lain. Setelah dinyatakan aman, Tim Gegana menyiapkan lokasi khusus untuk melakukan peledakan terhadap granat tersebut," kata Iptu Rita.