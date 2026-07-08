Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Rabu 8 Juli 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), hari ini, Rabu 8 Juli 2026, terdapat sejumlah titik layanan SIM Keliling yang beroperasi di wilayah Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.
Layanan ini dikhususkan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A atau SIM C sebelum masa berlakunya habis.
Pastikan Anda membawa dokumen persyaratan yang lengkap, seperti KTP asli dan fotokopinya, serta SIM lama yang masih berlaku.
Berikut adalah perincian lokasi pelayanan untuk hari ini:
Polresta Yogyakarta (Simon Palace)
Lokasi: Alun-alun Kidul (Alkid)
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB
Jenis Layanan: Perpanjangan SIM A dan SIM C.
SIM Corner (Gerai Layanan)
Bagi Anda yang berada di area pusat perbelanjaan, tersedia layanan SIM Corner yang tetap beroperasi hari ini:
SIM Corner JCM (Jogja City Mall): 09.00 – 13.00 WIB.
SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB.
Perlu diperhatikan bahwa jadwal untuk Polres Bantul, Polres Kulon Progo, dan Bus SIM Keliling Polresta Sleman tidak memiliki jadwal operasional pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026.
Syarat Perpanjangan SIM
Berikut ini jadwal pelayanan SIM Keliling di Yogyakarta pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026.
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