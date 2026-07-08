Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Rabu 8 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), hari ini, Rabu 8 Juli 2026, terdapat sejumlah titik layanan SIM Keliling yang beroperasi di wilayah Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.

Layanan ini dikhususkan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A atau SIM C sebelum masa berlakunya habis.

Pastikan Anda membawa dokumen persyaratan yang lengkap, seperti KTP asli dan fotokopinya, serta SIM lama yang masih berlaku.

Berikut adalah perincian lokasi pelayanan untuk hari ini:

Polresta Yogyakarta (Simon Palace)

Lokasi: Alun-alun Kidul (Alkid)

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Jenis Layanan: Perpanjangan SIM A dan SIM C.

SIM Corner (Gerai Layanan)

Bagi Anda yang berada di area pusat perbelanjaan, tersedia layanan SIM Corner yang tetap beroperasi hari ini:

SIM Corner JCM (Jogja City Mall): 09.00 – 13.00 WIB.

SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB.

Perlu diperhatikan bahwa jadwal untuk Polres Bantul, Polres Kulon Progo, dan Bus SIM Keliling Polresta Sleman tidak memiliki jadwal operasional pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026.

Syarat Perpanjangan SIM