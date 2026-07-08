Gegana Musnahkan Granat Nanas Aktif yang Ditemukan di Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah granat tangan jenis nanas yang masih dalam kondisi aktif berhasil dimusnahkan (disposal) oleh Tim Gegana Satuan Brimob Polda DIY bersama Polres Bantul, Senin (6/7).

Granat tersebut sebelumnya ditemukan secara tidak sengaja oleh warga di kawasan objek wisata Karstubing, Dusun Surobayan, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul.

Kepala Seksi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan bahwa penemuan bermula ketika dua orang pekerja sedang melakukan penggalian tanah untuk pembangunan pondasi kamar mandi di area wisata tersebut sekitar pukul 08.09 WIB.

"Granat tersebut ditemukan terkubur pada kedalaman sekitar 10 sentimeter. Berdasarkan keterangan warga, benda tersebut diduga merupakan peninggalan zaman perang yang tertimbun di lokasi," ujar Iptu Rita, Selasa (7/7/2026).

Menyadari benda tersebut mencurigakan, para pekerja tidak berani memindahkannya.

Pengelola objek wisata kemudian segera melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Sedayu untuk penanganan lebih lanjut.

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Setelah menerima laporan, pihak kepolisian berkoordinasi dengan Tim Gegana Satbrimob Polda DIY.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa granat tersebut masih aktif dan berbahaya sehingga diputuskan untuk segera dilakukan pemusnahan di tempat (disposal).